Kastrati: I papranueshëm manipulimi i fëmijëve në protesta

Kastrati ka shkruar në Facebook se edhe pse protesta është e drejtë e secilit, duhet të respektohen rregullat dhe normat e përgjithshme.

“E drejta për protestë është e drejtë themeltare për komunikim me shtetin. Krahas kësaj ne inkurajojmë secilin qytetar që ta shfrytëzojë këtë të drejtë për secilën çështje që mendon ndryshe nga vendimet e institucioneve. Gjithsesi kjo duhet të bëhet duke respektuar rregullat dhe normat e përgjithshme”, ka shkruar Kastrati.

Kastrati ka thënë se është i papranueshëm keqpërdorimi i fëmijëve në protestë.

“I papranueshëm është keqpërdorimi i fëmijëve në protestë. Është absolutisht e ndaluar manipulimi me fëmijë dhe përdorimi i tyre në protesta, aq më keq kur këtë e bëjnë grupe të caktuara për interesa politike e personale”, ka deklaruar Kastrati.

“Nxënësit nuk janë për me mbrojtë kufirin. Nxënësit nuk janë për me realizu interesa përmes përdorimit të tyre. Fëmijët nuk janë për me nxjerrë foto të dhimbshme e me kriju situata të ndjeshme. Fëmijët nuk janë për asnjë lloj përdorimi nga të tjerët”, ka shkruar i pari i Kamenicës. /Lajmi.net/