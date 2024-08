Kastrati: I kanë humbë mostrat e Astrit Deharit dhe sot pa fije turpi këta politikanë mesjetarë akuzojnë për të

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ardian Kastrati, ka akuzuar qeverinë Kurti dhe ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiun, të cilën e quan “Miss non grata”, se iu është djegur Instituti i Mjekësisë dy herë dhe i kanë humbur mostrat e Astrit Deharit.

Anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Sami Kurteshi, ka ngritur sot akuza serioze ndaj institucioneve dhe individëve në lidhje me rastin e Astrit Deharit, duke pretenduar se arrestimet dhe hetimet e vitit 2016 ishin një inskenim politik.

Deputeti nga radhët e PDK-së, Ardian Kastrati, përmes një videoje në Facebook ka ironizuar Kurteshin.

Ai thotë se “çiftit të Kurteshit me ia jep një detyrë të thjeshtë me rujtë një dhi të vizatume edhe ajo i ik se le mo me rujt një dele përnime.”

Teksa politikën e Qeverisë Kurti, ai e cilëson si politikë mesjetare, pasi sipas tij përgjatë 4 vite qeverisje nuk kanë sjellë asgjë të mirë për vendin.

“Jo rasisht këta merren me politika të arkivoleve që janë politika mesjetare, sepse VV-ja 4 vite qeverisje asnjë projekt, asnjë ide, ikje masive e të rinjve izolim nga ShBA nga BE e në pritje të sanksioneve të reja,” tha Kastrati.

Kastrati tha se është turp që të “preket” rasti i Astrit Deharit, pasi sipas tij, Qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë hap për ta zbardhur këtë rast.

“Turp të preket gjendja e familjes së Astrit Deharit, sepse këta asnjë hap se kanë bërë për ta hetuar këtë rast, iu ka djeg instituti i mjekësisë asaj mis non grata Albulena Haxhiut dy herë, i kanë humbë mostrat e Astrit Deharit dhe sot pa fije turpi çohen midis sheshit me politikanë mesjetarë dhe akuzojnë për Astrit Deharin,” tha ai.