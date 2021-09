Kastrati i jashtëzakonshëm, i dhuron fitoren Legias kundër Spartak Moskës

Sot nisi edicioni i ri i Europa Ligës me ndeshjen hapëse mes Spartak Moskës dhe Legia Varshavës, shkruan lajmi.net.

Lirim Kastrati u inkuadrua në lojë në min e 59’ duke veshur për herë të parë fanellën e Legias në Evropë.

Kastrati u tregua vendimtar për ekipin e tij duke shënuar golin e fitores në min e 90+1.

Late drama as Lirim Kastrati scores his first Legia goal to see off Spartak in added time! 😱#UEL pic.twitter.com/nsVTOZSU5n

