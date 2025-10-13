Kastrati e pranon rezultatin e zgjedhjeve: I urojmë fitore kryetarit, duam të ketë suksese

Kandidati i Partisë Socialdemokrate për kryetar të Kamenicës, Qëndron Kastrati tha se pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Ai madje u shpreh se i urojnë fitore kryetarit, derisa tha se kanë dëshirë që të ketë sukses. “Ne e pranojmë këtë rezultat, i urojnë kryetarit fitore. Sinqerisht kemi dëshirë me pas sukses, sepse komuna e Kamenicës është një…

Lajme

13/10/2025 23:50

Kandidati i Partisë Socialdemokrate për kryetar të Kamenicës, Qëndron Kastrati tha se pranojnë rezultatin e zgjedhjeve.

Ai madje u shpreh se i urojnë fitore kryetarit, derisa tha se kanë dëshirë që të ketë sukses.

“Ne e pranojmë këtë rezultat, i urojnë kryetarit fitore. Sinqerisht kemi dëshirë me pas sukses, sepse komuna e Kamenicës është një komunë që po ka shumë ngecje në zhvillim, po ka shumë largim të popullësisë dhe shumë probleme tjera”.

“Ka nevojë që të bëhet shumë më shumë sesa vetëm administrim i komunës”, u shpreh tutje Kastrati në Klankosova.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Raportohet se është plagosur me armë zjarri një 43 vjeçar, po...

Lajme të fundit

Raportohet se është plagosur me armë zjarri një...

Kosova mposhti Suedinë, Krasniqi: Amerikë, shqiptarët po vijnë

Tri serialet turke që duhet t’i ndiqni sipas Ilirianës

Kërkim-Shpëtimi i Kosovës në angazhim human: Po intervenojmë...