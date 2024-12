Kasanof: Sulmet në veri të Kosovës synojnë destabilizimin Përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Alexander Kasanof, dënoi ashpër sulmin e 29 nëntorit në veri të Kosovës, ku një shpërthim dëmtoi rëndë infrastrukturën e furnizimit me ujë. “Ai ishte një sulm i tmerrshëm. E kemi dënuar me fjalët më të forta të mundshme dhe do ta ritheksoj këtu që dënojmë çdo lloj sulmi të…