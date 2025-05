“Karriget tuaja nuk vlejnë më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve”, nesër KOMF me aktivitet para parlamentit Në shenjë pakënaqësie rreth moskonstituimit të Kuvendit dhe ndikimit të kësaj bllokade në mbrojtjen e fëmijëve, Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF do të organizojë aktivitetin me moton: “Karriget tuaja nuk vlejnë më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve”. Aktiviteti në fjalë mbahet të premten në sheshin “Ibrahim Rugova”, konkretisht para…