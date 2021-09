Karim Benzema – Një ‘agjent i fshehtë’ që sjellë Mbappen te Real Madrid

Për një kohë të gjatë dhe veçanërisht pasi Karim Benzema u thirr përsëri nga Didier Deschamps me ekipin e Francës për Kampionatin e fundit Evropian, Real Madrid ka vendosur shpresat e tyre te sulmuesi veteran i klubit të bardhë si një figurë kryesore që mund të ndihmojë ekipin me ardhjen e Kylian Mbappé në stadiumin “Santiago Bernabéu”.

Benzema shihet si një “agjent i heshtur” në këtë transferim të përmasave globale, transmeton lajmi.net.

Telenovela e kësaj vere, përtej largimit të Messit nga Barcelona, ​​ka qenë pikërisht nënshkrimi i mundshëm i yllit të ri në zhvillim të futbollit botëror, Kylian Mbappé, nga klubi më i fuqishëm në të gjithë industrinë e futbollit, Real Madrid.

Një transferim që, përkundër dëshirës së çarjes për të veshur ngjyrat e klubit mbretëror të kryeqytetit spanjoll dhe ofertave të ndryshme të presidentit Florentino Pérez për PSG, nuk mund të materializohej përfundimisht, pasi pronarët e klubit nga Katari nuk kishin as elegancë për t’i dhënë përgjigje propozimeve të ndryshme të mbërritura nga Valdebebas.

Sidoqoftë, historia nuk ka përfunduar këtu dhe kjo është sepse Mbappé nuk e ka rinovuar ende kontratën e tij me klubin e tij aktual, Paris Saint-Germain, i cili skadon në qershor 2022, pra kjo është arsyeja pse ai tashmë mund të nënshkruajë falas për çdo klub tjetër qysh në janar.

Përparësia e Real Madridit është të sigurojë punësimin e talentit që ishte kampion bote në vitin 2018.

Nuk do të jetë e lehtë, duke pasur parasysh se Mbapé do të duhet të përballet me presionet e mëdha që vijnë nga Katari, media franceze dhe madje edhe qeveria e kombit, por vendimi defenitiv do t’i takojë vetëm futbollistit.

Benzema, i cili kohët e fundit ka siguruar se herët a vonë Mbappé do të luajë për Real Madrid, duke lënë të kuptohet se shoku i tij i skuadrës e dëshiron këtë, ka qenë dhe do të jetë një figurë shumë e rëndësishme në këtë proces.

Kapiteni i dytë aktual i bardhë ka vënë të gjitha përpjekjet për të bindur Kylian se mbërritja në Madrid është hapi ideal për karrierën e tij.

Për më tepër, ata të dy me të vërtetë kënaqen duke luajtur së bashku te Francadhe do të donin ta bënin këtë çdo fundjavë dhe çfarë mënyrë më të mirë sesa në fanellën e klubit më të mirë në histori.

Në të njëjtën kohë, Mbappé ka shprehur gjithmonë dëshirën për të ndjekur hapat e idhullit të tij të madh, Cristiano Ronaldo, i cili kaloi nëpër një klub tjetër të madh para se të mbërrinte në “Santiago Bernabeu”.

Mbappe e di se Real Madrid është një markë që PSG as nuk mund t’i afrohet, si komercialisht ashtu edhe sportivisht.

Liga e Kampionëve, tjetër trofe që e dikton historia, është fituar më së shumti nga “Los Blancos” .

Por, kjo nuk është e gjitha, thuhet se duke marrë parasysh formën e mirë të Real Madridit, Mbappe është edhe më i tërhequr për të veshur fanellën madrilene, derisa mund të nënshkruajë parakontratë qysh në afatin e janarit./Lajmi.net/