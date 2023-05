Karim Benzema i thotë “PO” Al Ittihadit

“AS” raporton se Karim Benzema i ka thënë “PO” skuadrës nga Arabia Saudite, Al Ittihad, shkruan Lajmi.net

Në rast se realizohet ky transferim, Karim Benzema do t’i përfitoj plotë 100 milionë euro në sezon dhe kontratë flitet të jetë për dy vite.

35-vjeçari gjatë këtij sezoni ka zhvilluar 23 ndeshje në La Liga, ka shënuar 18 gola dhe ka bërë tre asiste.

Me Real Madridin, Benzema ishte bashkuar në vitin 2009 nga skuadra e Lyonit, e cila përfitoi rreth 35 milionë euro nga shitja e sulmuesit francez./Lajmi.net/

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Karim Benzema's move to Al-Ittihad is all but done. They are close to a FULL agreement.

