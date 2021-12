Kardiologu i Sergio Agueros detajon çështjet e fshehura të zemrës që detyruan daljen në pension të parakohshëm

Roberto Peidro, i cili e ka trajtuar argjentinasin që nga viti 2004, këmbënguli gjithashtu se 33-vjeçari do të jetë në gjendje të bëjë një “jetë normale” pavarësisht se ka mbetur me një mbresë të vogël pranë zemrës pas një ablacioni kardiak, transmeton lajmi.net.

Procedura përfshin futjen e një tubi të vogël fleksibël të quajtur kateter, i cili udhëhiqet në zemrën e pacientit përmes një ene gjaku nga ekspertë që përdorin imazhe të drejtpërdrejta me rreze X, në mënyrë që nxehtësia ose ftohtësia të mund të përdoren për të eliminuar rrahjet e parregullta të zemrës me të cilat u diagnostikua Aguero.

Në intervistat radiofonike në vendlindjen e tij në Argjentinë, Peidro, i cili filloi të trajtonte ish-legjendën e Man City në 2004 kur pësoi rrahje të zemrës kur ishte ende në klubin e fëmijërisë.

“Ai ka një mbresë shumë të vogël në zonën e zemrës, e cila është më pak se një milimetër dhe kjo është arsyeja pse një lloj qarku i shkurtër dhe shkakton ato aritmi”.

“Ajo që u bë duke përdorur një kateter ishte djegia e asaj zone ku po dilnin aritmitë”.

“Ne mendojmë se do të funksionojë shumë mirë dhe do ta zgjidhë problemin, por këshilla jonë është që ai të mos bëjë sport me performancë të lartë që përfshin një shkallë të rëndësishme stresi mendor dhe fizik disa orë në ditë”.

“Ai mund të bëjë sport dhe do të ketë një jetë normale si çdo person normal. Por futbollistët jetojnë një lloj jete tjetër”, deklaroi ai.

Problemi i zemrës së Agueros u zbulua pasi u zëvendësua me dhimbje gjoksi në ndeshjen e fundit më 30 tetor kundër Alaves dhe u dërgua në spital.

Ai shpërtheu në lot ndërsa njoftoi tërheqjen dje në një konferencë për shtyp në Barcelonë, klubi me të cilin nënshkroi në fillim të sezonit pas një dekade rekord në Man City./Lajmi.net/