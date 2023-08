Kardashian e shqetësuar për pamjet nudo të ish-bashkëshortit të saj: Nuk e di se çfarë do t’u them fëmijëve Kim Kardashian është ‘e turpëruar dhe e shqetësuar’ nga ish-bashkëshorti i saj Kanye West, pas daljeve të tij të fundit në Itali me gruan e re Bianca Censori. 42-vjeçarja, e cila ka katër fëmijë me reperin 46 vjeçar, beson se “diçka nuk është në rregull” dhe nuk e di se si do t’ua ‘shpjegojë të…