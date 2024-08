Kaq qytetarë të Kosovës kanë të drejtë vote në zgjedhjet e 9 shkurtit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke zhvilluar mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje do të përcaktohet vijueshmërisë e fushatës zgjedhore si dhe procesi zgjedhor për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt . Sipas të dhënave të para nga QKZ, në zgjedhjet e ardhshme të drejtë vote do të kenë 2.047.149 votues, transmeton…