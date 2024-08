Kaq pacientë me Covid-19, infektologu tregon se a pritet që të ketë rritje të numrit 13 pacientë të infektuar me Covid-19 dhe një tjetër me ‘Ethet e Nilit’ Perëndimor po trajtohen aktualisht në Klinikën Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Infektologu në këtë klinikë, Lirim Tafilaj në një intervistë për KosovaPress thotë se gjendja e tyre pacientëve është stabile, derisa potencoi se mosha e tyre është e shtyrë.…