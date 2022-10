Kaq banorë parashihet se do t’i mbesin Kosovës pas 7 apo 8 vitesh Donat Syla, Shef i Parë i Misionit at Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Toronto – Kanada, ka alarmuar duke thënë se popullsia e Kosovës sipas përllogaritjeve kredibile do të zvogëlohet për 800 mijë banorë brenda 5-7 viteve kurdo që liberalizohen vizat. Sipas tij, liberalizimi i vizave do të ndikojë në shpopullimin e…