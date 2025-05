Kaq asamblistë do të ketë secili Kuvend Komunal bazuar në regjistrimin e popullsisë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me anë të një njoftimi për media ka bërë të ditur se nga nga sa anëtarë do të ketë secili Kuvend Komunal. Kjo llogaritje është bërë në bazë të regjistrimit të popullsisë, në vitin 2024, shkruan lajmi.net Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina do të ketë 51 asamblistë komunal. Pas saj vjen Prizreni…