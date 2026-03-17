“Kapur nga VV”- PSD me aksion tek Prokuroria e Shtetit

Partia Socialdemokrate e drejtuar nga Dardan Molliqaj është duke zhvilluar sot një aksion. Aksioni ka të bëjë me Prokurorinë e Shtetit dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Në murin e objektit tek Prokurori i Shtetit PSD ka shkruar “VV E KAPUR”, apo që nënkuptoi “Prokurori e kapur nga VV”, transmeton lajmi.net. Ky aksion po zhvillohet pikërisht në afërsi…

17/03/2026 11:06

Partia Socialdemokrate e drejtuar nga Dardan Molliqaj është duke zhvilluar sot një aksion.

Aksioni ka të bëjë me Prokurorinë e Shtetit dhe Lëvizjen Vetëvendosje.

Në murin e objektit tek Prokurori i Shtetit PSD ka shkruar “VV E KAPUR”, apo që nënkuptoi “Prokurori e kapur nga VV”, transmeton lajmi.net.

Ky aksion po zhvillohet pikërisht në afërsi të obeliskut “New Born”, tek Prokuroria e Shtetit./Lajmi.net/

