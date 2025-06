“Kapni momentin”, eksperti amerikan: Kosova të mos presë ndryshime nga lart

Me anë të një reagimi në rrjetin social X, Alon Ben-Meir, vë në dukje se, angazhimi dhe jo përjashtim, është çelësi për një fuqizim të marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Ballkanit.

“Kosova duhet ta shndërrojë strukturën në strategji. Shtetet e Bashkuara mund ta ristrukturojnë zyrën e çështjeve të jashtme më Ballkanin, por angazhimi i saj me Kosovës nuk ka ndryshuar. Tani është momenti për të thelluar lidhjet, jo të presim që ndryshimi të vijë nga lart”, shkruan Ben-Meir.

Kosovo must seize this diplomatic moment. Engagement, not expectation, is the key to stronger US-Balkan relations. Kosovo must turn structure into strategy. #Kosovo #Diplomacy pic.twitter.com/dsx6tAphpd

