Kapja me duar e kokës pas golit të karrierës, ecuria fantastike me Llapin, ju flet Muhamet Hyseni Sulmuesi, Muhamet Hyseni ka “shpërthyer” këtë sezon me skuadrën e Llapit në elitën e futbollit kosovar. Forma e mirë e tij u pa edhe në ndeshjen e Kosovës kundër Zvicrës (1:1), e zhvilluar në nëntor në Bazel, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2024. Hyseni realizoi gol në stadiumin e Bazelit, në ndeshjen debutuese…