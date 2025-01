Kapja e KPM-së nga pushteti, reagon “Safe Journalist”: Hap i rrezikshëm drejt politizimit “Safe Journalist”, organizata e cila merret me mbrojtjen gazetarëve dhe lirisë së shprehje në Ballkanin Perëndimor, ka reaguar ndaj vendimit skandaloz të Komisionit të Pavarur të Mediave, ku u ndryshua rregullorja dhe me anë të së cilës u zgjodh kryetari i ri, ende pa përfunduar mandate i kryetarit aktual. Sipas kësaj organizate, me këtë vendim,…