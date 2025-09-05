Kapiteni Xhaka me shokë nuk po ka mëshirë, Zvicra ia shënon edhe golin e katër Kosovës Ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Zvicër – Kosovë. Helvetikët kanë shkuar në pushim me epërsi prej katër golave, ku rezultati është 4-0. Golin e katërt e shënoi Breel Embolo, në minutën e 45-të. Sport 05/09/2025 21:38 Ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Zvicër – Kosovë. Helvetikët kanë shkuar në pushim me epërsi prej katër golave, ku rezultati është 4-0. Golin e katërt e shënoi Breel Embolo, në minutën e 45-të. Artikuj të ngjashëm September 5, 2025 Kosova kërkah – Zvicra shënon edhe golin e tretë pa menduar fare September 5, 2025 Ku është mbrojtja e Kosovës? Embolo shënon golin e dytë për Zvicrën September 5, 2025 Zvicra i shënon Kosovës, Akanji gjen rrjetën pastër September 5, 2025 Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë September 5, 2025 Me flamurin e Kosovës prapa dhe fanellën e Juventusit, Zhegrova i... September 5, 2025 Formacionet zyrtare: Zvicër – Kosovë, Foda gati për fitore Lajme të fundit Kamberi dorëzon kërkesë për ta paisur Preshevën me... Arrestohen tre të rinj në Ferizaj, vodhen produkte ushqimore Kosova kërkah – Zvicra shënon edhe golin e tretë pa menduar fare KQZ publikon listën sipas komunave e subjekteve politike...