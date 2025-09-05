Kapiteni Xhaka me shokë nuk po ka mëshirë, Zvicra ia shënon edhe golin e katër Kosovës

Ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Zvicër – Kosovë. Helvetikët kanë shkuar në pushim me epërsi prej katër golave, ku rezultati është 4-0. Golin e katërt e shënoi Breel Embolo, në minutën e 45-të.

05/09/2025 21:38

