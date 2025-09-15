Kapet sasi e madhe e mbathjeve false, Dogana jep detaje

Njësitet Antikontrabandë të Doganës së Kosovës gjatë një kontrolli të detajuar të një ngarkese komerciale kanë zbuluar dhe ndaluar 720 palë patika ose mbathje sportive, të cilat dyshohen si produkte që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. “Pas verifikimit të kryer nga oficerët doganorë, është konstatuar se mallrat e ndaluara përfaqësojnë imitim të markave të…

Lajme

15/09/2025 22:13

Njësitet Antikontrabandë të Doganës së Kosovës gjatë një kontrolli të detajuar të një ngarkese komerciale kanë zbuluar dhe ndaluar 720 palë patika ose mbathje sportive, të cilat dyshohen si produkte që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale.

“Pas verifikimit të kryer nga oficerët doganorë, është konstatuar se mallrat e ndaluara përfaqësojnë imitim të markave të mbrojtura ndërkombëtarisht, duke përbërë shkelje të legjislacionit në fuqi që rregullon të drejtën e pronësisë intelektuale”, thuhej në një njoftim të Doganave të Kosovës.

“Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe në mbrojtjen e tregut të brendshëm nga hyrja e produkteve të falsifikuara, të cilat dëmtojnë konsumatorin, bizneset e ndershme dhe ekonominë e vendit”, thuhej më tej.

Rasti është duke u trajtuar konform procedurave ligjore në fuqi.

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2025

Shaqir Totaj me thirrje për vullnetarët, lanson faqen për regjistrimin e...

September 15, 2025

I mituri kapet në ngasje të veturës, policia në Obiliq i gjobit babain

September 15, 2025

Veteranët e UÇK-së mirënjohës ndaj James Rubin: Dëshmi e bazuar në...

September 15, 2025

Ramabaja: PDK dhe VV shohin përfitime nga epilogu i procesit gjyqësor...

September 15, 2025

Vritet një 40-vjeçar në Balaj të Ferizajt, arrestohet i dyshuari

Lajme të fundit

Shaqir Totaj me thirrje për vullnetarët, lanson faqen...

I mituri kapet në ngasje të veturës, policia në Obiliq i gjobit babain

Veteranët e UÇK-së mirënjohës ndaj James Rubin: Dëshmi...

Ramabaja: PDK dhe VV shohin përfitime nga epilogu...