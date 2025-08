Kapet një person në kufi me 220 kg mish derri të kontrabanduar nga Serbia Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra në fshatin Zërnosek të komunës së Leposaviqit, ku është ndaluar një person i dyshuar për hyrje ilegale dhe transport të mishit të derrit të kontrabanduar. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë patrullimit të rregullt nga njësia kufitare, është ndaluar personi me inicialet B.M. (i lindur në…