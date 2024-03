Kapet një furgonë me qeramika, radiatorë dhe birra në Leposaviq: Kishte kaluar ilegalisht kufirin

Policia e Kosovës në raportin e saj ditor ka njoftuar për një kalim ilegal të kufirit në veri të vendit më saktësisht në Leposaviq.

Fillimisht policia kishte ndaluar një furgon në të cilin kishte pajisje shtëpiake, shkruan lajmi.net.

Këto mallra nuk e kishin dokumentacionin e tyre.

Nga kjo lindën dyshimet se kalimi është bërë ilegalisht nga Serbia në Kosovë.

“Qirkoviq, Leposaviq / 09.03.2024 – 22:10. Njësia policore ka ndaluar një furgon që drejtohej nga i dyshuari kosovar në të cilin kishte të ngarkuara mallra të ndryshme (qeramika, radiatorë për nxemje, motosharrë, birra, disa bidonë me benzinë, etj) për të cilat nuk kishte dokumentacion. Gjatë legjitimimit është kuptuar se i dyshuari me furgon kishte hyrë në territorin e Republikës së Kosovës nga Serbia përmes rrugëve ilegale. Në konsultim me prokurorin i dyshuari pas inicimit të rastit është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa malli i është dorëzuar doganës”, thuhet në raportin e policisë./Lajmi.net