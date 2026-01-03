Kapet në Elbasan shqiptari i kërkuar nga Kosova për kultivim droge

03/01/2026 10:23

Policia shqiptare ka arrestuar një 34-vjeçar nga Cërriku, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e Kosovës për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve.

Sipas njoftimit të Policisë së Shqipërisë, Seksioni për Hetimin e Narkotikëve i DVP Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Cërrik, lokalizuan dhe ndaluan shtetasin shqiptar A. S., ku ndaj tij Gjykata Themelore e Pejës kishte vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Kultivimi i narkotikëve” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Interpol Tirana, në koordinim me autoritetet kosovare, po kryen procedurat për ekstradimin e 34-vjeçarit drejt Kosovës.

