Kapet me drogë në Vërmicë shtetasi i huaj: E kishte fshehur në trup Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë ndaluar një automjet me targa të huaja në Vërmicë. Gjatë kontrollit, pasagjerit në pjesët intime i është gjetur një qese me marihuanë, me peshë 24.07 I dyshuari, G.I., e ka pranuar se është e tij dhe e ka pranuar se është konsumues i kësaj substance. I dyshuari është…