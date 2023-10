Kapen rreth 2000 kg mish me afat të skaduar: Një pjesë asgjësohet pjesa tjetër dërgohet në laborator Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK), përkatësisht Njësia Rajonale Prishtinë, përmes rrugëve operative ka pranuar informatë mbi dyshimin që disa nga prodhuesit e produkteve të mishit, janë duke abuzuar me produktet me afat të skaduar, duke filluar nga shitja e tyre me çmim më të lirë, e deri te ri-përpunimi i tyre…