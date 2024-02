Kapen mbi 13 mijë euro të padeklaruara nga Dogana në Bërnjak Dogana e Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së sotme ka ndaluar një automjet në Bërnjak, ku i janë gjetur mbi 13 mijë euro të padeklaruara. Sipas njoftimit, 25% e kësaj shume do të konfiskohet, shkruan lajmi.net. Në koordinim me prokurorinë, shuma e mbetur e parave do t’i nënshtrohet verifikimit të mëtejshëm rreth origjinës së…