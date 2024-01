Kapen keq Santiana dhe Kaderi: Ti je veç me përgadit bukë Big Brother Vip Kosova është hapur me debate të zjarrta, ku disa banorë kanë gozhduar Kaderin. Njëra ndër ta që pati akuza të shumëllojta për Kaderin ishte edhe Santiana, shkruan lajmi.net. “Kader është e mirë veç me përgatit bukë”, tha Santiana për Kaderin. Akuza ndaj Kaderit patën edhe Buci, Shqipja, dhe Blerando./Lajmi.net