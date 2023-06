Kapen 10 kg marihuanë në Prizren: Arrestohen dy të dyshuar Policia e Kosovës me një komunkatë për media ka njoftuar se ka kapur 10 kg substancë narkotike marihuanë, dhe për këtë janë arrestuar 2 persona si të dyshuar. Njësitet e anti-drogës nga policia në koordinim me prokurorinë kanë kryer kontrolle në dy lokacione në Prizren, dhe ka rezultuar me kapjen e kësaj sasie të marihuanës,…