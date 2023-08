“Kaosi me libra”, Bajrami: Miliona euro humbje për buxhetin, fëmijëve mijëra orë humbje Deputetja e ish-ministrja e Arsimit, Hikemte Bajrami, në rrjetin social Facebook ka komentuar “kaosin” e fundit që është bërë në pragë të vitit shkollor me tekstet shkollore, ku për dallim me vitet e fundit kur shteti I jepte librat falas, këtë praktikë tani me VV’në në pushtet duhet të ndryshojë. Tani e tutje, prindërit duhet…