Kaos në Serbi, jep dorëheqje edhe kryetari i Novi Sadit Milan Gjuriq ka njoftuar sot se do të japë dorëheqje nga posti i kryetarit të Novi Sadit, mëson Nova.rs. Pas sulmit të tmerrshëm të mbrëmshëm në Novi Sad, ku persona të panjohur i ndoqën studentët me shkopinj bejsbolli dhe një veturë, që rezultoi me përfundimin e studentëve në Qendrën Klinike të Vojvodinës, Milan Gjuriq dha…