Kaos mes të miturve në Lipjan – rrahje dhe të shtëna me armë zjarri në mes të fshatit
Një incident mes të miturve ka ndodhur më 29 gusht 2025, rreth orës 20:30, në fshatin Baincë të Lipjanit, ku tre meshkuj kosovarë të mitur janë arrestuar nga Policia e Kosovës pas një përleshjeje fizike.
Sipas raportit policor, pas një mosmarrëveshjeje mes tyre ka shpërthyer një rrahje, gjatë së cilës njëri nga të dyshuarit ka shtënë dy herë me armë zjarri në ajër, transmeton lajmi.net.
Gjatë intervenimit policor është sekuestruar një pistoletë me tre fishekë si dhe dy gëzhoja, që dyshohet të jenë përdorur në incident.
Me vendim të prokurorit të rastit, dy prej të miturve janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa i dyshuari që ka përdorur armën është dërguar në mbajtje.
Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar./lajmi.net/