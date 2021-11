Kanye West pranon se ka bërë gabime në martesën e tij me Kim Kardashian, por është i vendosur ta kthejë atë

Kanye West është i vendosur të kthehet së bashku me gruan e tij të larguar, Kim Kardashian, pasi pranoi se ai ‘ka bërë gabime’ në martesën e tyre.

Ylli i Donda, 44, po fliste në një ngjarje bamirësie për të pastrehët për Ditën e Falenderimeve pranë Skid Row në Los Angeles kur bëri komentet, shkruan metro.co.uk

Duke marrë përsipër mikrofonin, reperi, i cili u martua me yllin e realitetit Kim në vitin 2014, tha se do ta rregullojë martesën e tij pasi Zoti do që ata të shohin se “gjithçka mund të shpengohet”, transmeton lajmi.net.

Dyshja ishin të martuar për gjashtë vjet përpara se Kim, e cila tani përflitet se do të takohet me Pete Davidson, të aplikonte për divorc në shkurt.

Në një fjalim të shkurtër, të raportuar nga Page Six, Ye tha se të gjithë kishin ‘bërë gabime’ dhe shtoi: ‘Kam bërë publikisht gjëra që nuk ishin të pranueshme si bashkëshort.’

Kryesuesi i top-listës vazhdoi duke thënë se ai do të ‘ndryshonte narrativën’ rreth martesës së tij dhe se nuk do të lejonte E!, Hulu ose Disney të ‘shkruanin narrativën për familjen time’.

Të dyja E! dhe Hulu, e cila është në pronësi të Disney, janë rrjete në të cilat Kardashians kanë pasur, ose do të kenë, reality show.

“Unë jam prifti i shtëpisë sime,” tha ai, duke përsëritur frazën tre herë.

“Duhet të jem sa më shumë pranë fëmijëve të mi”.

Duke thënë se po përpiqej të shprehej në “mënyrën më të arsyeshme”, Kanye shtoi thjesht: “Duhet të kthehem në shtëpinë time”.

Kim dhe Kanye kanë katër fëmijë së bashku: North, tetë, Saint, pesë, Psalm, tre dhe Chicago, dy.

Reperi vazhdoi duke thënë se “nëse armiku mund ta ndajë Kimye”, kjo bën që “miliona familje të mendojnë se ndarja është në rregull”.

Por kur “Zoti të bashkojë Kimye”, ato miliona familje do të “ndikohen” për të “kapërcyer punën e ndarjes, të traumës që ka përdorur djalli…”.

Kanye, i cili po fliste në ngjarjen bamirëse të LA Mission, përdori gjithashtu kohën e tij në mikrofon për të dënuar ata që ‘kalojnë mbi njerëzit e pastrehë’ për të ‘arritur në dyqanin Gucci’.

Fjalimi vjen pasi Yeezy i tha podcast-it dhe serialit në YouTube Drink Champs se ai dhe Kim nuk ishin “as të divorcuar” pasi ai “nuk i ka parë kurrë gazetat”.

Duke iu referuar asaj si gruaja e tij gjatë gjithë intervistës, reperi tha se fëmijët e tyre ‘duan që prindërit e tyre të qëndrojnë bashkë, unë dua që ne të jemi bashkë.

Kim, megjithatë, duket se ka vazhduar me komedianin e Saturday Night Live, Pete.

Thashethemet për të dy u rrotulluan për javë të tëra pasi u panë duke u kapur për dore dhe duke shkuar për darkë së bashku pasi u puthën gjatë një skeçe në SNL për një episod që Kim po drejtonte./Lajmi.net/