Kanye West po humb statusin e miliarderit

Mosmarrëveshjet e reperit Ye me partnerët e korporatës i kanë kushtuar statusin e tij si miliarder, sipas Forbes.

Në javët e fundit, Ye – i njohur gjithashtu si Kanye West – ka parë shtëpinë luksoze të modës Balenciaga, Gap dhe së fundmi Adidas i japin fund marrëdhënies së biznesit me të për komente antisemite dhe veshur një këmishë me një slogan të lidhur me Ku Klux Klan.

Të martën, Forbes, një nga gjurmuesit kryesorë të pasurisë në mesin e elitave financiare të botës, deklaroi se e kishte hequr Ye nga lista e miliarderëve. Ai vlerësoi se marrëveshja me Adidas përbënte 1.5 miliardë dollarë të pasurisë së tij neto, por Forbes tani e vlerëson atë në vetëm 400 milionë dollarë.

Forbes tha se 400 milionë dollarët e mbetura të vlerës së tij neto vijnë nga pasuritë e paluajtshme, paratë e gatshme, katalogu i tij muzikor dhe 5% e aksioneve në firmën e veshjeve të modeleve të ish-bashkëshortes Kim Kardashian, Skims.

Sigurisht, ka të ngjarë që Ye ende e konsideron veten një miliarder, duke pasur parasysh se ai është ankuar për vite se Forbes po nënvlerësonte vlerën e tij neto. Forbes raportoi se në vitin 2020 – kur e renditi për herë të parë si miliarder – ai i dërgoi një mesazh revistës duke thënë: “Nuk është një miliard. Është 3.3 miliardë dollarë pasi askush në Forbes nuk di të llogarisë.

Për vlerësimin e këtij viti, Ye i dërgoi dokumente Forbes duke pretenduar se vetëm partneriteti i tij në Adidas ishte me vlerë 4.3 miliardë dollarë dhe ka pohuar diku tjetër se pasuria e tij neto ishte rreth 7 miliardë dollarë.