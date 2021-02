Kanye West mendon se kjo është arsyeja e ‘shkatërrimit’ të martesës me Kim Kardashian

Kanye mendon se kandidimi i tij i dështuar presidencial “i kushtoi me martesën e tij”me Kim Kardashian.

Një burim tha për “People” se gara e diskutueshme e Kanye West për president të SHBA-së në vitin 2020 ishte arsyeja që bëri të prishej martesa e tij me Kim Kardashian, transmeton lajmi.net.

Kanye West beson se kandidimi i tij i diskutueshëm presidencial në vitin 2020 ishte pika kryesore në martesën e tij me Kim Kardashian.

Ylli i Keeping Up with the Kardashians, 40 vjeçe, bëri kërkesë për divorc nga reperi, 43 vjeç, të premten pas gati shtatë vjet martese.

Mes lajmeve të divorcit, West ka qenë “duke u dërguar mesazhe njerëzve” dhe “duke folur gjëra”, i thotë një burim i People.

“Ai është nër atë vend ku thotë “nëse vetëm”, duke thënë sikur ta kishta bërë këtë, apo sikur ta kisha bërë atë”, shton burimi.

“Ai mendon se gara për presidentit ishte ‘kashta që theu shpinën e devesë’, shton ai. “Para kësaj, kishte shpresë. Pas kësaj, asnjë. Kjo i kushtoi me martesën e tij.”

Martesa e çiftit fillimisht pësoi krizë verën e kaluar, në kulmin e sjelljes së çrregullt të West.

Shpërthimet e tij publike filluan në korrik, pasi ai nisi garën e tij për president të Shteteve të Bashkuara dhe zbuloi detaje thellësisht personale në lidhje me familjen e tij dhe martesën në fushatën dhe në Twitter. /Lajmi.net/