Kanye West do ja dedikoj albumin e ri ndarjes nga Kim Kardashian

Reperi do publikoj së shpejti albumin e tij.

Kanye dhe Kim, së fundi kanë pushtuar mediat rozë pas informatave se çifti do të ndahen, transmeton lajmi.net.

Ndarja e tyre vije pas gjashtë vitesh dhe arsyeja është Kanye. Kim Kardashian ka treguar se nuk do mund të vazhdoj të jetë në lidhje me reperin për shkak të përkeqësimit të shëndetit mendor.

Kujdesi ndaj fëmijëve në të njëjtën kohë edhe ndaj Kanye, Kim ka thënë se nuk mund ta përballoj.

Ndryshe, reperi do lansoj albumin e tij raportojnë mediat e huaja. Albumi i ri i Kanye do të jetë për ndarjen e tij me Kim dhe si shkoi drejt fundit lidhja.

Një burim për “The Sun” ka thënë se Kim i ka shkruar reperit që në albumin e tij të ketë respekt për familjen./Lajmi.net/