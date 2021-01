Kanye është parë për herë të parë që prej thashethemeve rreth divorcit me Kim

Kanye West u pa për herë të parë që nga ‘divorci’ me gruan e tij, Kim Kardashian, derisa arriti në Los Angeles, shkruan The Sun, transmeton lajmi.net.

Çifti u martua më 2014, por mund të ndahen zyrtarisht në të ardhmen e afërt.

43-vjeçari u ul në aeroportin Van Nuys përmes avionit të tij privat ndërsa ai u pa i veshur me pantallona lëkure, një xhup dhe një palë atelet të markës së tij Yeezy Foam.

Reperi u kthye në shtëpi pasi kaloi kohë pa yllin e reality-shout në fermën e tij në Wyoming.

Kanye është përsëri në Bregun Perëndimor pasi ai dhe Kim duket sikur i kanë ndarë rrugët e tyre pasi një burim i tha më parë The Sun se “divorci” i çiftit mund të duket “miqësor” në fillim, por gjërat do të “bëhen të shëmtuara” ndërsa luftojnë për kujdestari.

Burimi zbuloi: “Asnjë prej tyre nuk dëshiron të duket si humbësi në këtë divorc dhe të dy do të luftojnë fort për fëmijët e tyre. Kim e ka bërë të qartë se ajo dëshiron kujdestarinë e plotë, kështu që nëse Kanye përpiqet ta luftojë atë për këtë, beteja e kujdestarisë do të jetë brutale”.

Të dy kanë vajzat North dhe Chicago, si dhe djemtë Saint dhe Psalm.

Kim, 40 vjeçe dhe reperi fillimisht po shkonin në këshillime martese, por kjo ka përfunduar sipas People.

Një burim tjetër i tha Us Weekly se ajo “do të vazhdojë të përqendrohet në perandorinë e saj të biznesit. Kim ka qenë në këshillime individuale dhe është në paqe me vendin ku po shkon jeta e saj”.

Thuhet se dyshja po negociojnë kushtet e divorcit.

Sidoqoftë, ylli i Keeping Up With The Kardashians “nuk nxiton” të paraqesë zyrtarisht kërkesë për divorc.

Personat e afërt me nënën e katër fëmijëve zbuluan se Kim po kërkon udhëzimin e “këshilltarëve të saj financiarë për të gjetur një plan dalje që do të ishte më i miri për të gjithë familjen e saj”. /Lajmi.net/