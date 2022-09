Kante po refuzon rinovimin me Chelsea – zbulohen pakënaqësitë N’Golo Kante nuk do të rinovojë kontratën me Chelsea, nëse kushtet e ofruara nuk përmirësohen. Raportime të ‘Dailymail’ bëjnë të ditur se Chelsea dhe N’Golo Kante janë akoma larg një marrëveshjeje për rinovim kontrate, përcjell lajmi.net. Thuhet se lojtari nuk është i kënaqur me kushtet që i ka ofruar Chelsea për kontratën e re. Pakënaqësia…