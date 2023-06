Kante blen një skuadër në Evropë N’Golo Kante ka blerë klubin belg Royal Excelsior Virton, që garat i zhvillon në Ligën e Tretë të Belgjikës. Mesfushori francez do të marrë postin nga Flavio Becca si kryetar i klubit, i cili është me bazë pranë kufirit me Luksemburgun, më 1 korrik, raporton KosovaPress. “Flavio është padyshim jashtëzakonisht i lumtur që mund t’ia…