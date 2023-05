Kanosi policin përmes Facebook-ut, arrestohet 28-vjeçari në Ferizaj Një 28 vjeçar është arrestuar nga Policia e Kosovës pasi i njëjti dyshohet se përmes rrjetit social ‘’Facebook’’ ka kanosur një zyrtar policor. Sipas raportit policor, kanosja kishte ndodhur më 16 prill ndërsa arrestimi ka ndodhur pas rreth një muaji. I arrestuari me inicialet A.A., mashkull, me shtetësi kosovare, tashmë ngarkohet me veprën penale “Kanosje”.…