Kanin: As Asociacioni e as njohja de-fakto nuk e zgjidhin problemin Kosovë-Serbi David Kanin, profesor për Studime Evropiane në Universitetin Johns Hopkins në SHBA, nuk është optimist se kërkesat e ndërkombëtarëve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë Asociacionin e komunave me shumicë serbe, do t’i zgjidhnin problemet mes dy vendeve. Për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme, sipas tij, ajo duhet të…