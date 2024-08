Kanë shitur 355 teste false për pasaportën gjermane, dënohen dy vëllezër nga Kosova

Për të marrë një pasaportë gjermane, të huajt duhet të paraqesin dëshmi të zotërimit të gjermanishtes. Siç u tregua në një proces gjyqësor në Shtutgart, ky sistem nuk është aspak i sigurt ndaj falsifikimit.

Shtutgart – Duke përdorur një sistem profesionalisht të sofistikuar, dy vëllezër në Baden-Württemberg kanë falsifikuar dhe shitur për qindra njerëz dokumente si certifikata gjuhësore dhe certifikata nga Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët, transmeton albinfo.ch.

Një 32-vjeçar dhe vëllai i tij, gjashtë vjet më i vjetër, u dënuan nga Gjykata e Landit e Shtutgartit, njëri me katër vjet e gjysmë dhe tjetri me katër vjet e tetë muaj burg, ndër të tjera, për 355 raste falsifikimesh të dokumenteve, shkruan dpa.de. Ata kanë pranuar veprën me të cilën ngarkoheshin. Një tjetër vëlla është ende në paraburgim për akuza të ngjashme.

Personat nga qyteti Aspach (rrethi i Rems-Murr) – të dy nga Kosova – kishin shënuar emrat dhe adresat e klientëve të tyre si dhe çmimet dhe çdo borxh në fletore. Kryetari i trupit gjykues tha se janë vërtetuar të ardhurat prej së paku 313,940 euro, nga ky “biznes”.

Certifikatat u prezantoheshin klientëve në një restorant në Backnang ose u dërgoheshin me postë apo në një shkollë gjuhësore në Ellwangen. Në rreth 220 prej këtyre rasteve, klientët u kanë dorëzuar autoriteteve falsifikimet për të marrë leje qëndrimi ose për t’u natyralizuar.

Testet e gjuhës në Gjermani janë të detyrueshme që nga viti 2008

Që nga viti 2008, çdo emigrant duhet të bëjë një test gjuhësor nëse dëshiron të ketë një pasaportë gjermane. Ai duhet të demonstrojë njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane, transmeton albinfo.ch. Ndër të tjera, pritet që të huajt që kanë aplikuar për natyralizim të zotërojnë mjaft mirë gjuhën gjermane për të komunikuar në mënyrë adekuate me njerëzit e tjerë në jetën e përditshme, në punë dhe me autoritetet në Gjermani.

Aktgjykimet nuk janë ende përfundimtare. Të dy të dënuarit mund ta kundërshtojnë këtë. Por, sipas një marrëveshjeje ndërmjet mbrojtjes dhe prokurorit publik, dënimet me burg janë brenda kornizës së dakorduar.