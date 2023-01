Kane nuk do të largohet nga Tottenham Harry Kane mund të vazhdojë bashkëpunimin me Tottenham Hotspur. Mes lidhjeve të transferimit me Manchester United, Harry Kane së shpejti mund të nënshkruajë një marrëveshje të re me Tottenham Hotspur sipas ‘The Athletic’. -Advertisenent- Kontrata aktuale e Harry Kane skadon në qershor 2024 dhe nëse nuk nënshkruan një marrëveshje të re, ‘Spurs’ mund të konsiderojnë…