Kane afër rekordit të Rooneyt

Ndonëse i ka munguar efikasisteti i golave këtë edicion të ri, Harry Kane tashmë është në listën e golashënuesve më të mirë në histori të kampionatit anglez dhe mund të thyejë shumë rekorde në vazhdimësi.

Me golin ndaj Newcastles, Harry Kane ka shënuar golin e 88-të vetëm si mysafir në Premier Ligë, duke e bërë këtë në 128 ndeshje.

Rekordin për më së shumti gola të realizuar në transfertë në Premier Ligë e mban ish-sulmuesi i United dhe Everton, Wayne Rooney, i cili ka 94 gola të realizuara në 243 ndeshje.

Kane tani është 6 gola larg si mysafir për të barazuar Rooneyn, gjersa ka një numër shumë më të vogël të paraqitjeve të zhvilluara se bashkëkombasi i tij.

29-vjeçari doli i dyti në listë duke e tejkaluar legjendën Alan Shearer i cili kishte 87 gola të realizuara në 219 paraqitje gjithsej në Premier Ligë në ndeshjet si mysafir.

88 – Harry Kane has scored 88 goals in 128 away games in the Premier League, now the outright second-most of any player:

94 in 243 – Wayne Rooney

> 88 in 128 – Harry Kane <

87 in 219 – Alan Shearer

85 in 305 – Frank Lampard

83 in 206 – Andrew Cole

