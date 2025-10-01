Kandidatja që quajti Policinë e Kosovës “terroristë”, ende në garë me mbështetjen e Nenad Rashiq – për audio-incizimet thotë: Janë të montuara
Para pak ditësh u raportua se Vesna Pantoviq, e cila gjatë deklarimeve të saj e quajti Policinë e Kosovës “terroristë” teksa fliste për sulmin e armatosur në Banjskë, vazhdon të jetë pjesë e listës zgjedhore të Nenad Rashiq, madje si kandidate për kryetare të Leposaviqit në zgjedhjet që po mbahen në veri të vendit. Pantoviq…
Lajme
Para pak ditësh u raportua se Vesna Pantoviq, e cila gjatë deklarimeve të saj e quajti Policinë e Kosovës “terroristë” teksa fliste për sulmin e armatosur në Banjskë, vazhdon të jetë pjesë e listës zgjedhore të Nenad Rashiq, madje si kandidate për kryetare të Leposaviqit në zgjedhjet që po mbahen në veri të vendit.
Pantoviq në deklaratat e saj ka fyer haptas zyrtarët policorë të Kosovës, ka ofenduar drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe ka përhapur narrativa që i portretizojnë grupet serbe të armatosura – përfshirë edhe terroristët e lidhur me Milan Radoiçiq – si “mbrojtës të kishave dhe territorit”, raporton lajmi.net
Megjithatë, këto deklarata skandaloze nuk duket se e kanë shqetësuar Nenad Rashiqin, i cili e ka mbështetur kandidaturën e saj pa rezerva.
Rashiq u përball edhe me një pyetje tjetër gjatë telefonatës me gazetarin, në lidhje me një audio-incizim të publikuar nga mediumi “Pa Rrotlla”, ku dëgjohet duke diskutuar për shuma të konsiderueshme parash, plane për shpenzime e konkurse, së bashku me një person të quajtur Milan Dabiç.
Më poshtë gjeni storien e plotë të përgatitur nga gazetari Selim Miftari: