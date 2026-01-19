Kandidatja për deputete e PDK-së: Vota e familjarëve e miqve të mi më është hequr, kjo është padrejtësi
Kandidatja për deputete nga PDK, Jona Hoxhaj ka reaguar në lidhje me parregullësitë që janë hasur gjatë procesit të rinumërimit të votave të kandidatëve për deputetë.
Ajo e ka dënuar plotësisht aktin e manipulimit të votave, derisa e ka parë si të papranueshëm, çdo devijim të vullnetit qytetar dhe çdo cenim të votës.
“Vota e familjarëve të mi, e miqve, shoqeve e shokëve të mi, e bashkëpartiakëve të mi është prekur, është tjetërsuar dhe, në mënyrë të padrejtë, më është hequr. Kjo është një padrejtësi jo vetëm ndaj meje, por ndaj secilit që besoi dhe shprehu vullnetin e tij demokratik. Ndihem thellësisht falënderuese për mbështetjen nga secili prej jush që më keni shkruar gjatë kësaj periudhe”, ka shkruar Hoxhaj.
Ajo ka thënë se kushdo që mban përgjegjësi për këtë dëm, ka cenuar drejpërdrejt të drejtën e njerëzve që kanë besuar tek ajo, për të shprehur lirshëm vullnetin e tyre.
“Ky proces më motivon edhe më shumë të punoj më fort, drejtë, me dinjitet dhe, mbi të gjitha, të ec me kokën lart. Rruga që kam zgjedhur është e gjatë dhe standardi që ndjek është i lartë. Besoj se PDK-ja sikur në historinë e saj shumëvjecare politike, do të di ta adresojë përgjegjësinë, llogaridhënien dhe të rikthej besimin qytetar. Demokracia është e shenjtë dhe si të tillë e kemi të gjithë për obligim ta mbrojmë dhe kultivojmë”, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. /Lajmi.net/
