Kandidatët për deputet: Kjo është dhjetëshja e parë e PDK-së nga votat e para të numëruara

29/12/2025 15:48

Tashmë janë procesuar 1.99% e votave të numëruara të kandidatëve për deputetë. Nga Partia Demokratike e Kosovës, lideri i saj, Bedri Hamza aktualisht ka marrë një mijë e 709 vota.

I dyti është Arian Tahiri me 681 vota.

Në vend të tretë del të jetë Përparim Gruda me 605 vota, ndërsa në vendin e katërt Uran Ismaili me 590 vota.

Në vend të pestë me 557 vota është Arben Mustafa.

6. SALA JASHARI 461 Vota
7. VLORA ÇITAKU 441 Vota
8. ELMI REÇICA 416 Vota
9. SYLEJMAN BERISHA 351 Vota
10. ENVER HOXHAJ 350 Vota

