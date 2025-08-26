“Kandidat i përshtatshëm për legjislaturën aktuale”, “goditje ndaj nivelit të ulët të VV-së” | Opinione të ish-deputetëve për zgjedhjen Dimal Bashës kryeparlamentar
Zgjedhja e deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, në postin e Kryetarit të Kuvendit të Kosovës ka shkaktuar reagime të ndryshme në skenën politike kosovare.
Ndërsa për disa kjo zgjedhje është një reflektim i dështimit të Vetëvendosjes për të udhëhequr institucionet, të tjerë e shohin Bashën si një figurë të përshtatshme për legjislaturën aktuale.
Ish-deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Pal Lekaj, në një deklaratë për Lajmi.net ka kritikuar ashpër mënyrën se si Vetëvendosje e ka menaxhuar Kuvendin në muajt e fundit, duke e cilësuar emërimin e Bashës si pasojë e paaftësisë së tyre:
“Zgjedhja e Dimal Bashës në krye të parlamentit është një goditje e qartë ndaj nivelit të ulët të VV-së, e cila për 7 muaj ka treguar paaftësi për të udhëhequr institucionin më të rëndësishëm ligjvënës. Ndërkohë që qytetarët prisnin veprime konkrete dhe funksionim normal të parlamentit, VV ka humbur kohë dhe ka degraduar besimin në vetë institucionin,” ka thënë Lekaj.
Sipas tij, Vetëvendosje nuk ka treguar kapacitet për të menaxhuar përgjegjësi të mëdha dhe emërimi i Bashës vjen vetëm si tentativë për të mbushur një boshllëk të krijuar nga vetë partia në pushtet.
Në anën tjetër, ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Xhavit Haliti, ka dhënë një vlerësim pozitiv për Bashën, duke e quajtur atë një kandidat “unifikues dhe të përshtatshëm” për këtë fazë politike:
“Kandidat shumë i qëlluar, unifikues dhe shumë i përshtatshëm për legjislaturën aktuale,” është shprehur shkurt Haliti për Lajmi.net.
Zgjedhja e Dimal Bashës vjen pas disa muajsh pa kryetar të rregullt në Kuvend dhe në një periudhë kur debati mbi funksionimin institucional dhe polarizimin politik është gjithnjë e më i thelluar. Përkrahësit e VV-së e shohin Bashën si një figurë të re dhe energjike, ndërsa kritikët e konsiderojnë atë si simbol të degradimit të standardeve të udhëheqjes institucionale./lajmi.net/