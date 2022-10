Kancelari Scholz: BE të zgjerohet, një Union me mbi 500 milionë banorë mund të ketë peshë Kancelari gjerman Olaf Scholz bëri thirrje të shtunën për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ai tha në fjalimin e tij në Kongresin e Socialdemokratëve Evropianë në Berlin, se një gjë e tillë do ta bënte bllokun më të aftë të përballej me sfidat globale. Që kur mori detyrën, zoti Scholz e ka bërë një përparësi të…