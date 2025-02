Kancelari i ardhshëm gjerman: Sonte do të festojmë dhe nga nesër do të rifillojmë punën tonë Friedrich Merz, i cili është në pozicion të mirë për t’u bërë kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, ka folur në selinë e partisë së tij. Ai foli për fushatën zgjedhore të cilën e cilësoi si të mrekullueshme, por foli për “respektin e tij për kundërshtarët tanë politikë”. “Tani do të flasim bashkë dhe është e…