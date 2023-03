Kancelari gjerman takohet me Bidenin në Shtëpinë e Bardhë Kancelari gjerman, Olaf Scholz, tha se aleatët perëndimorë do ta mbështesin Ukrainën për “për sa kohë që duhet”, teksa vizitoi Shtëpinë e Bardhë të premten për një takim privat me presidentin amerikan, Joe Biden. “Ky është një vit shumë, shumë i rëndësishëm për shkak të kërcënimit të rrezikshëm për paqen që vjen nga Rusia”, tha…